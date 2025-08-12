Como Alvaro Morata'yı açıkladı

İtalya'dan Como, Galatasaray'dan ayrılan ve bonservisi Milan'da olan İspanyol golcüyü kadrosuna kattı. Como, Morata'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Transferin ardından kulüp kanalına konuşan Morata, yeni macerası için oldukça heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Buraya geldiğim için çok mutluyum. Geçen yıl Como'ya karşı oynadım ve projelerini görerek takdir ettim. Büyük bir hırs olduğunu görebiliyorsunuz. Como formasını giymeyi büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftara ve kulübe her antrenmanda ve her maçta %200'ümü vereceğime söz veriyorum."