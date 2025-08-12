PODCAST CANLI YAYIN

Como Alvaro Morata'yı açıkladı

Galatasaray’dan ayrılan İspanyol golcü Alvaro Morata, Serie A ekibi Como ile anlaşmaya vardı. Bonservisi Milan’da bulunan 31 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Como kadrosuna katıldı.

Transferin ardından kulüp kanalına konuşan Morata, yeni macerası için oldukça heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Buraya geldiğim için çok mutluyum. Geçen yıl Como'ya karşı oynadım ve projelerini görerek takdir ettim. Büyük bir hırs olduğunu görebiliyorsunuz. Como formasını giymeyi büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Taraftara ve kulübe her antrenmanda ve her maçta %200'ümü vereceğime söz veriyorum."

Galatasaray'a Ederson için müjde! Dünya devi devreye girdi

