Trabzonspor'da gündem Azzedine Ounahi

Trabzonspor, geçtiğimiz yaz da gündemine aldığı Faslı orta saha Azzedine Ounahi için yeniden girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Bordo mavililer, yıldız oyuncuyla birlikte orta sahasını sağlama almak amacında.

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, 25 yaşındaki futbolcuyu satış listesine koydu. Geçen yıl kiralık olarak forma giydiği Panathinaikos hâlâ oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Spartak Moskova da transfer için devredeydi ancak taraflar anlaşmaya varamadı.

Azzedine Ounahi (Takvim Foto Arşiv)Azzedine Ounahi (Takvim Foto Arşiv)

BORDO-MAVİLİLERİN TRANSFER PLANI

Trabzonspor'un öncelikli hedefi, 8-10 numara pozisyonunda görev yapan Ounahi'yi opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak. Oyuncunun Marsilya ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. 1.82 boyundaki Faslı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

