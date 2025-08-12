Trabzonspor'da gündem Azzedine Ounahi

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, 25 yaşındaki futbolcuyu satış listesine koydu. Geçen yıl kiralık olarak forma giydiği Panathinaikos hâlâ oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Spartak Moskova da transfer için devredeydi ancak taraflar anlaşmaya varamadı.
BORDO-MAVİLİLERİN TRANSFER PLANI
Trabzonspor'un öncelikli hedefi, 8-10 numara pozisyonunda görev yapan Ounahi'yi opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak. Oyuncunun Marsilya ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. 1.82 boyundaki Faslı orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.