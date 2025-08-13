UEFA Süper Kupa sahibini buluyor! PSG-Tottenham | CANLI

50. UEFA Süper Kupa mücadelesinde, Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz sezon Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli iki turnuvası olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanan bu iki dev ekip, bu kez Süper Kupa zaferi için sahaya çıkacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Doue, Barcola, Kvaratskhelia, Dembele

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Danso, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr, Richarlison