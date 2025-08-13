PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Süper Kupa sahibini buluyor! PSG-Tottenham | CANLI

UEFA Süper Kupa sahibini buluyor! Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ve Uefa Avrupa Ligi'ni kazanan Tottenham 22:00' de başlayan maçta karşı karşıya geliyor. İşte maça dair tüm detaylar...

50. UEFA Süper Kupa mücadelesinde, Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham karşı karşıya gelecek.
Geçtiğimiz sezon Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli iki turnuvası olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanan bu iki dev ekip, bu kez Süper Kupa zaferi için sahaya çıkacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU
PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Doue, Barcola, Kvaratskhelia, Dembele

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Danso, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Kudus, Sarr, Richarlison

