Bayer Leverkusen Ernest Poku transferini açıkladı

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar forması giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ernest Poku'yu kadrosuna kattı.

Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen, kadrosunu genç bir hücum oyuncusuyla güçlendirdi.

Kulüp, Hollanda Eredivisie ekibi AZ Alkmaar'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ernest Poku'nun transferini resmen duyurdu.

5 YILLIK SÖZLEŞME, 10 MİLYON EURO BONSERVİS

Leverkusen, Poku ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer için AZ Alkmaar'a 10 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

TÜRK TAKIMLARIYLA ANILDI

Poku'nun adı, transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi Süper Lig devleriyle de anılmıştı.

