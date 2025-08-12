Bayer Leverkusen Ernest Poku transferini açıkladı

Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen, kadrosunu genç bir hücum oyuncusuyla güçlendirdi.
Kulüp, Hollanda Eredivisie ekibi AZ Alkmaar'da forma giyen 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ernest Poku'nun transferini resmen duyurdu.
5 YILLIK SÖZLEŞME, 10 MİLYON EURO BONSERVİS
Leverkusen, Poku ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer için AZ Alkmaar'a 10 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
TÜRK TAKIMLARIYLA ANILDI
Poku'nun adı, transfer döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi Süper Lig devleriyle de anılmıştı.