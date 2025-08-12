Trabzonspor'dan geleceğe yatırım!

Fatih Tekke önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geleceğe yatırım anlamında önemli bir adım attı.



Bordo-mavililer Gambiya'nın Esohna Academy kulübünde forma giyen 2007 doğumlu orta saha Assan Bojang'ı Trabzon'a getirdi.



18 yaşındaki oyuncu ilk etapta U19 takımı ile deneme idmanlarına katılacak.



Esohna Academy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deneme hamlesini doğrularken şu ifadeyi kullandı:



"Yıldız orta saha oyuncumuz Assan Bojang, Türkiye Süper Ligi'nin prestijli kulüplerinden Trabzonspor ile denemelere katılmak için Trabzon'a geldi"