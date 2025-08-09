PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş stoperini de İngiltere'den buldu

Wilfred Ndidi transferini resmen duyuran Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için stoper arayışlarına hız verdi. Siyah-beyazlıların gündemine İngiltere Championship ekibi Middlesbrough’da forma giyen Hollandalı savunmacı Rav van den Berg geldi.

Yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş'ta sıra savunmaya da takviye yapılacak. Siyah beyazlılar, Flaş bir ismi daha gündemine aldı.

VAN DAN BERG SÜRPRİZİ

Kartal'ın listesindeki 21 yaşındaki Van den Berg, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adından söz ettirdi. 2023 yılında PEC Zwolle'den Middlesbrough'ya transfer olan Hollandalı stoper, kısa sürede takımının önemli isimlerinden biri oldu.

GEÇEN SEZONUN PERFORMANSI

Genç savunmacı, 2024-2025 sezonunda Middlesbrough formasıyla 27 maçta görev aldı. Fizik gücü, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma yeteneğiyle dikkat çeken Van den Berg, Beşiktaş'ın savunma rotasyonuna genç ve potansiyelli bir takviye olarak değerlendiriliyor.

