Trabzonspor'un yeni hedefi Emiliano Buendia

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, 28 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kadroya katılmasını istediği öğrenildi. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Buendia, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.