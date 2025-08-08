PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un yeni hedefi Emiliano Buendia

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Trabzonspor’un yeni hedefi belli oldu. A Spor’un haberine göre bordo-mavili ekip, Premier League temsilcisi Aston Villa’da forma giyen Arjantinli futbolcu Emiliano Buendia’yı gündemine aldı.

Trabzonspor'un yeni hedefi Emiliano Buendia

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, 28 yaşındaki tecrübeli oyuncunun kadroya katılmasını istediği öğrenildi. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Buendia, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

ASTON VILLA REKOR BEDELLE TRANSFER ETMİŞTİ
Yıldız futbolcu, 2021 yaz transfer döneminde Aston Villa'ya 38,4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Norwich City'den transfer edilmişti.

GEÇEN SEZON ALMANYA'DA KİRALIK OYNADI
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayer Leverkusen'e kiralanan Buendia, Alman ekibiyle 14 resmi karşılaşmaya çıktı ve 2 gol attı.

