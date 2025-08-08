Trabzonspor Andre Almeida transferinde sona geldi

2022-23 sezonunda 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Almeida'yı elden çıkarmayı planlayan Valencia, bonservis beklentisinde geri adım atmıyor. İspanyol ekibi, oyuncu için yapılan teklifleri yetersiz buluyor ve yatırdığı ücreti geri kazanmak istiyor.
TRABZONSPOR TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ
Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor bu transferde 6 milyon euro seviyelerine yaklaştı. Her ne kadar iki taraf arasında hâlâ rakamsal fark bulunsa da Karadeniz ekibi, anlaşma sağlamak için baskısını sürdürüyor.
ALMEIDA AYRILMAK İSTİYOR
25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun, Valencia'ya karşı kırgın olduğu ve takımdan ayrılma isteğini net şekilde yönetime ilettiği belirtiliyor. Bu durumun Trabzonspor'un elini güçlendirdiği ifade ediliyor.