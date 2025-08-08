Trabzonspor Andre Almeida transferinde sona geldi

2022-23 sezonunda 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Almeida'yı elden çıkarmayı planlayan Valencia, bonservis beklentisinde geri adım atmıyor. İspanyol ekibi, oyuncu için yapılan teklifleri yetersiz buluyor ve yatırdığı ücreti geri kazanmak istiyor.

Andre Almeida (Takvim Foto Arşiv) TRABZONSPOR TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor bu transferde 6 milyon euro seviyelerine yaklaştı. Her ne kadar iki taraf arasında hâlâ rakamsal fark bulunsa da Karadeniz ekibi, anlaşma sağlamak için baskısını sürdürüyor.