Trabzonspor Andre Almeida transferinde sona geldi

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 10 numara takviyesi için gözünü Valencia forması giyen Andre Almeida’ya çevirdi. Bordo-mavililer, transferi bitirmek için temaslarını hızlandırdı.

2022-23 sezonunda 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Almeida'yı elden çıkarmayı planlayan Valencia, bonservis beklentisinde geri adım atmıyor. İspanyol ekibi, oyuncu için yapılan teklifleri yetersiz buluyor ve yatırdığı ücreti geri kazanmak istiyor.

TRABZONSPOR TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ
Sabah'ın haberine göre, Trabzonspor bu transferde 6 milyon euro seviyelerine yaklaştı. Her ne kadar iki taraf arasında hâlâ rakamsal fark bulunsa da Karadeniz ekibi, anlaşma sağlamak için baskısını sürdürüyor.

ALMEIDA AYRILMAK İSTİYOR
25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun, Valencia'ya karşı kırgın olduğu ve takımdan ayrılma isteğini net şekilde yönetime ilettiği belirtiliyor. Bu durumun Trabzonspor'un elini güçlendirdiği ifade ediliyor.

FATİH TEKKE'NİN ÖNCELİKLİ İSTEĞİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Andre Almeida'yı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Yönetim, Tekke'nin talebi doğrultusunda Valencia ile son bir görüşme daha yapmayı planlıyor. Bordo-mavililer, bu görüşmede transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

