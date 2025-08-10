Sunday Oliseh'ten Victor Osimhen'e Dünya Kupası çağrısı

Osimhen, yaz transfer döneminde Arsenal, Chelsea ve Manchester United gibi Premier Lig devlerinin ilgisine rağmen Galatasaray 'da kalmaya karar vermiş ve sarı kırmızılı ekiple sözleşme imzalamıştı.

Victor Osimhen (AA)

"NİJERYA DÜNYA KUPASI'NA KATILMALI"

Oliseh, sosyal medyada paylaşılan bir videoda şu ifadeleri kullandı: "Victor dua etmeli. Nijerya'nın bir sonraki Dünya Kupası'nda olması gerekiyor. Takıma liderlik etmeyi sürdürmeli. hatta şimdi daha da fazla liderlik etmeli. Nijerya'nın bir sonraki Dünya Kupası'na katılmasını sağlamalı. Eğer Dünya Kupası'na gidersek ve o iyi oynarsa, kulüpler onun etrafındaki tüm sorunları unutacak. Aksi takdirde zorlanacak."