Sunday Oliseh'ten Victor Osimhen'e Dünya Kupası çağrısı

Nijeryalı futbol efsanesi Sunday Oliseh, Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oliseh, 26 yaşındaki golcünün kariyerinde yeniden üst düzey kulüplerin ilgisini çekebilmesi için liderlik rolünü güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Osimhen, yaz transfer döneminde Arsenal, Chelsea ve Manchester United gibi Premier Lig devlerinin ilgisine rağmen Galatasaray'da kalmaya karar vermiş ve sarı kırmızılı ekiple sözleşme imzalamıştı.

"NİJERYA DÜNYA KUPASI'NA KATILMALI"
Oliseh, sosyal medyada paylaşılan bir videoda şu ifadeleri kullandı: "Victor dua etmeli. Nijerya'nın bir sonraki Dünya Kupası'nda olması gerekiyor. Takıma liderlik etmeyi sürdürmeli. hatta şimdi daha da fazla liderlik etmeli. Nijerya'nın bir sonraki Dünya Kupası'na katılmasını sağlamalı. Eğer Dünya Kupası'na gidersek ve o iyi oynarsa, kulüpler onun etrafındaki tüm sorunları unutacak. Aksi takdirde zorlanacak."

NİJERYA ZOR DURUMDA
Nijerya, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda şu an Güney Afrika, Ruanda ve Benin Cumhuriyeti'nin ardından 4. sırada bulunuyor. Bu durum, turnuvaya katılım şansını tehlikeye atıyor.

