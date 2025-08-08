Son Dakika
Galatasaray'ın 1 numarası Ederson!

Galatasaray, yeni sezonda kalesini güçlendirmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, hedefini dünya futbolunun önde gelen file bekçilerinden Ederson’a çevirdi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'ın 1 numarası Ederson!

İtalyan basınından Alfredo Pedullà'nın aktardığı habere göre Galatasaray, kaleci transferinde ilk sıraya Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Ederson'u aldı.

Ederson (Takvim Foto Arşiv)Ederson (Takvim Foto Arşiv)

OKAN BURUK BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Ederson ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu temasın ardından transfer sürecinde önemli adımlar atılmaya başlandı.

Ederson (Takvim Foto Arşiv)Ederson (Takvim Foto Arşiv)

TEMASLAR SÜRÜYOR
Brezilyalı eldivenin transferi için taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, önümüzdeki günlerde kritik gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

Ederson (Takvim Foto Arşiv)Ederson (Takvim Foto Arşiv)

DİĞER KALECİ GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINDI
Galatasaray yönetimi, Ederson transferine odaklanmak amacıyla diğer kaleci adaylarıyla yapılan görüşmeleri şimdilik askıya aldı.

