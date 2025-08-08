Galatasaray'ın 1 numarası Ederson!

İtalyan basınından Alfredo Pedullà'nın aktardığı habere göre Galatasaray, kaleci transferinde ilk sıraya Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı Ederson'u aldı.
OKAN BURUK BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Ederson ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu temasın ardından transfer sürecinde önemli adımlar atılmaya başlandı.
TEMASLAR SÜRÜYOR
Brezilyalı eldivenin transferi için taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, önümüzdeki günlerde kritik gelişmelerin yaşanabileceği ifade ediliyor.