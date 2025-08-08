Galatasaray'da yıldız isim yolcu! Okan Buruk maç öncesi açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Gaziantep FK ile oynadığı maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, transfer konusu ile ilgili olarak sol bek konusunda Derrick Köhn'ün neden tercih edilmediği sorusuna ayrılıkla yanıt verip şu ifadeleri kullandı;

"Her maç zor. Gaziantep deplasmanı, ilk hafta oynamanız, iki takımın lige başlaması açısından zorluklar olabiliyor ama hazırlık dönemini iyi geçirdik. Eksik yerlerimiz var. Özellikle santrfor noktasında eksiğimiz var. Icardi, takıma dönme noktasında. Osimhen, 6 gün çalıştı, tam fiziksel olarak hazır olmadığını söyledi. Onun dışında iyi bir 11'le sahadayız. İyi başlamamız gerekiyor.

Lazio maçından dersler çıkardık. Bunlara çalıştık. Lige hazırız. Kazanmak istiyoruz. Kazanarak başlamak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah güzel bir sezon bizi bekliyor.

Derrick Köhn iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ancak o bölgede çok seçeneğimiz var. Oyuncu ayrılacak gibi görünüyor."