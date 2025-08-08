Kayserispor'un transfer tahtası açıldı

Transfer yasağının kaldırıldığını bir video mesajıyla açıklayan Nurettin Açıkalın, büyük Kayserispor taraftarına destekleri için teşekkür etti. Açıkalın, "Sabırla beklediğimiz bir sürecin sonuna geldik. Transfer tahtamız açıldı. Tüm takımımıza ve şehrimize hayırlı olsun." dedi.

"BU GÜNLERİ UNUTMAYACAĞIZ"

Sürecin zorluklarına dikkat çeken Açıkalın, "Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Karşımızda olanlara da bu günleri unutmadığımızı belirtmek istiyorum. Sabırsızlığınızı anlıyorum; ancak zamana ihtiyacımız vardı. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

"KAYSERİSPOR'UN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİN"

Taraftarlardan destek isteyen başkan, "Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Desteğinizi bizden esirgemeyin, Kayserispor'un yanında olmaya devam edin. Sizlerle birlikte güçlüyüz." sözleriyle mesajını tamamladı.