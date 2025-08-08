Newcastle United'ın hedefi Kolo Muani

Leipzig'in golcüsü Benjamin Sesko için yapılan girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine Newcastle United, rotasını Fransa'ya çevirdi. Paris Saint-Germain'de forma giyen 26 yaşındaki Fransız forvet, yeni hedef olarak belirlendi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sky Sports'un haberine göre, Newcastle United yönetimi Kolo Muani ve temsilcileriyle transfer görüşmelerine başladı. Fransız golcünün güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor. PSG ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden oyuncu için İngiliz ekibinin kısa sürede resmi teklif sunabileceği konuşuluyor.

JUVENTUS'TAKİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Kolo Muani, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Juventus'ta kiralık olarak geçirdi. İtalyan ekibinde 22 resmi maça çıkan Fransız forvet, 10 gol ve 3 asistlik performansıyla hücum hattında etkili bir isim olduğunu kanıtladı.

NEWCASTLE'IN HEDEFİ HÜCUM GÜCÜNÜ ARTIRMAK

Teknik direktör Eddie Howe'un talebi doğrultusunda forvet hattına güçlü bir takviye yapmak isteyen Newcastle United, Kolo Muani transferini yaz döneminin en önemli hamlelerinden biri olarak görüyor. Transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.