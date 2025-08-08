PODCAST CANLI YAYIN

Newcastle United'ın hedefi Kolo Muani

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, forvet transferinde önemli bir adım attı. Benjamin Sesko’nun Manchester United’ı tercih etmesinin ardından İngiliz kulübü, Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani’yi gündemine aldı.

Giriş Tarihi:
Newcastle United'ın hedefi Kolo Muani

Leipzig'in golcüsü Benjamin Sesko için yapılan girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine Newcastle United, rotasını Fransa'ya çevirdi. Paris Saint-Germain'de forma giyen 26 yaşındaki Fransız forvet, yeni hedef olarak belirlendi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sky Sports'un haberine göre, Newcastle United yönetimi Kolo Muani ve temsilcileriyle transfer görüşmelerine başladı. Fransız golcünün güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor. PSG ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden oyuncu için İngiliz ekibinin kısa sürede resmi teklif sunabileceği konuşuluyor.

JUVENTUS'TAKİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Kolo Muani, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Juventus'ta kiralık olarak geçirdi. İtalyan ekibinde 22 resmi maça çıkan Fransız forvet, 10 gol ve 3 asistlik performansıyla hücum hattında etkili bir isim olduğunu kanıtladı.

NEWCASTLE'IN HEDEFİ HÜCUM GÜCÜNÜ ARTIRMAK
Teknik direktör Eddie Howe'un talebi doğrultusunda forvet hattına güçlü bir takviye yapmak isteyen Newcastle United, Kolo Muani transferini yaz döneminin en önemli hamlelerinden biri olarak görüyor. Transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çanakkale'de orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor! Deniz ve hava trafiği kapatıldı
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
Borsa İstanbul
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sonrası sıra onun! Transfer için ilk hamle
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplandı! MİT, MSB ve İçişleri detayı | 10 yıl gizli kalacak
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze!
Narin Güran'ın ölümünde yeni gelişme! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onaya gönderdi
İzmir'de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemi değerlendirdi | Sahte e-imza çetesi açıklaması! "UYAP dünya çapında gelişmiş bir sitem"
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Meteoroloji’den önce sağanak sonra sıcaklık uyarısı! 8 Ağustos il il hava durumu: O şehirlere dikkat kuvvetli rüzgar geliyor
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık