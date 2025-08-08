Fenerbahçe'de kaleci gündemi!

Feyenoord karşılaşmasının ardından Fenerbahçe, kaleci transferini yeniden gündemine aldı.



Geçtiğimiz aylarda Jose Mourinho'nun yerli kaleci talebi doğrultusunda Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalan sarı-lacivertliler, olumsuz yanıt alınca Rizespor'dan Tarık Çetin'i üçüncü kaleci olarak kadroya katmıştı.



YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ



Yeni sezona İrfan Can Eğribayat–Dominik Livakovic ikilisiyle giren Fenerbahçe'de, Feyenoord maçında İrfan Can'ın etkisiz performansı ve Livakovic'in takımdan ayrılma ihtimali, yönetimi transfer için yeniden harekete geçirdi.