Fenerbahçe'de kaleci gündemi!

Fenerbahçe, Feyenoord karşılaşması sonrası kaleci arayışlarına yeniden başladı. Listenin ilk sırasında Manchester City'den ayrılması beklenen Stefan Ortega yer alıyor.

Feyenoord karşılaşmasının ardından Fenerbahçe, kaleci transferini yeniden gündemine aldı.

Geçtiğimiz aylarda Jose Mourinho'nun yerli kaleci talebi doğrultusunda Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını çalan sarı-lacivertliler, olumsuz yanıt alınca Rizespor'dan Tarık Çetin'i üçüncü kaleci olarak kadroya katmıştı.

YENİDEN HAREKETE GEÇİLDİ

Yeni sezona İrfan Can Eğribayat–Dominik Livakovic ikilisiyle giren Fenerbahçe'de, Feyenoord maçında İrfan Can'ın etkisiz performansı ve Livakovic'in takımdan ayrılma ihtimali, yönetimi transfer için yeniden harekete geçirdi.

ORTEGA YİNE GÜNDEMDE

Listenin ilk sırasında, Manchester City'den ayrılması beklenen Stefan Ortega yer alıyor. Fenerbahçe, Alman kaleci için geçtiğimiz haftalarda somut adımlar atmıştı.

Futbola Hessen Kassel altyapısında başlayan Ortega, sırasıyla Arminia Bielefeld, 1860 Münih ve yeniden Bielefeld formaları giydi. 2022'de Manchester City'ye transfer olan deneyimli kaleci, kariyerinde forma giydiği üç kulüpte bonservis bedeli olmadan oynadı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek

