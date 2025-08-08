Fenerbahçe'de golcüler sessiz!

Fenerbahçe, sezonu Devler Ligi'nde Feyenoord maçı ile açarken Hollanda deplasmanında forvet oyuncularının etkisizliği saç baş yoldurdu.



SİSTEM TIKANDI!



Jose Mourinho'nun 3-4-3 sistemi hücum hattının tamamen kilitlenmesine yol açtı. Takım 90 dakika boyunca rakip ceza sahasında sadece 12 kez topla buluştu ve bunların hiçbiri santrforlara gelmedi.



ETKİSİZ KALDILAR



Maça 11'de başlayan En-Nesyri, yerini 84'te Cenk'e bırakana kadar ceza sahasında hiç topla buluşmadı. Cenk de topu görmedi. Jhon Duran 58'de İrfan Can'ın yerine girdi. O da topla buluşamadı. Bir şut denemesi etkisiz kaldı.