Fenerbahçe'de golcüler sessiz!

Fenerbahçe'nin hücum oyuncuları, Feyenoord karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nun ilk karşılaşmasında etkisiz kaldılar.

Fenerbahçe, sezonu Devler Ligi'nde Feyenoord maçı ile açarken Hollanda deplasmanında forvet oyuncularının etkisizliği saç baş yoldurdu.

SİSTEM TIKANDI!

Jose Mourinho'nun 3-4-3 sistemi hücum hattının tamamen kilitlenmesine yol açtı. Takım 90 dakika boyunca rakip ceza sahasında sadece 12 kez topla buluştu ve bunların hiçbiri santrforlara gelmedi.

ETKİSİZ KALDILAR

Maça 11'de başlayan En-Nesyri, yerini 84'te Cenk'e bırakana kadar ceza sahasında hiç topla buluşmadı. Cenk de topu görmedi. Jhon Duran 58'de İrfan Can'ın yerine girdi. O da topla buluşamadı. Bir şut denemesi etkisiz kaldı.

