Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan A Haber'de önemli açıklamalar
Arda Turan isyan etti

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Panathinaikos maçı sonrasında hakeme isyan etti.

Giriş Tarihi:
Arda Turan isyan etti
Arda Turan'ın teknik direktörlük görevi yürüttüğü Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Panathinaikos ile karşılaştı.

ARDA TURAN AVANTAJI ALDI

Arda Turan ve öğrencileri deplasmanda Panathinaikos ile 0-0 berabere kalarak evlerine rövanş için küçük de olsa avantajlı bir skorla döndüler.

Karşılaşmada Shakhtar Donetsk oyuncusu Egunialdo'nun sakatlandığı pozisyon gündem olurken, Genç teknik adam maç sonu açıklamasında hakeme isyan etti.
Arda Turan
"VAR NE İŞE YARIYOR?"

Oyuncusunun sakatlandığı pozisyonu değerlendiren Arda Turan, "Sadece hakemlik yapmak ile oyunu gerçekten hissetmek arasında bir fark var. Bir oyuncu 30 km/s hızla koşarken arkadan itilirse, öncelikli endişe o oyuncunun sağlığı olmalıdır. VAR böyle anlar için değilse, o zaman ne için olduğunu hiç bilmiyorum. Elbette, hakemi veya VAR'ın kararlarını yargılamak bizim işimiz değil ancak bir oyuncumu, Eguinaldo'yu kaybettim ve bundan çok üzgünüm" şeklinde konuştu.

"HAKEMİN NE DEDİĞİNİ ANLAMADIM"

Hakemle ilgili sert eleştirilerine devam eden Turan, "Şu anda ne UEFA, ne de hakem yardımcı olabilir. Hayatta bir adaletsizlik varsa, bunun her zaman açıkça konuşulması gerektiğine inanırım. Bunu kabul edemiyorum. Bir oyuncumu kaybettim ve ne kadar süre olduğunu bilmiyorum. Bana göre açık bir penaltıydı. Hakem ve VAR yetkilisinin bir açıklaması var. Hakemle konuştum ama tam olarak ne demek istediğini anlamadım" dedi.

