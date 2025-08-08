PODCAST CANLI YAYIN

Evan Guessand Aston Villa'da

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Evann Guessand, 30 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya transfer oldu.

Giriş Tarihi:
Evan Guessand Aston Villa'da

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Fildişili yıldız Evann Guessand'ın yeni durağı belli oldu.

Aston Villa, OGC Nice forması giyen Evann Guessand'ı 30 milyon Euro ücret karşılığında kadrosuna kattı. Fildişili oyuncu, Birmingham ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibi transfer açıklamasında, "Aston Villa, Evann Guessand'ı transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadesine yer verdi.

Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 42 maçta 13 gol atıp 10 asist yaparak adından söz ettirdi.

Göztepe Romulo için gün sayıyor!Göztepe Romulo için gün sayıyor!
Göztepe Romulo için gün sayıyor!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir"
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplandı! MİT, MSB ve İçişleri detayı
Borsa İstanbul
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Almanya silah ihracatını askıya aldı
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'a gidiyor: Gündem Gazze!
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Narin Güran'ın ölümünde yeni gelişme! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onaya gönderdi
İzmir'de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündemi değerlendirdi | Sahte e-imza çetesi açıklaması! "UYAP dünya çapında gelişmiş bir sitem"
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer'in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?
Meteoroloji’den önce sağanak sonra sıcaklık uyarısı! 8 Ağustos il il hava durumu: O şehirlere dikkat kuvvetli rüzgar geliyor
CHP'li ABB'den 180 milyonluk adrese teslim ihale! Ücretsiz halı sahalar ücretli olacak
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık