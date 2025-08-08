Göztepe Romulo için gün sayıyor!

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, diğer yandan Avrupa devlerini peşine takan Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso'nun satışı için gün sayıyor.



Göztepe'nin bonservis pazarlığını sürerken, Alman ekibi RB Leipzig, Romulo transferini Benjamin Sesko'yu satar satmaz gerçekleştirecek. Geçen hafta Newcastle United'ın 75+5 milyon euro önerdiği 22 yaşındaki Sloven futbolcu için Manchester United'ın 85 milyon euro bonservis önererek Leipzig yönetimiyle prensip anlaşmasına vardığı haberleri İngiliz basınında yer aldı.