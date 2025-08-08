Son Dakika
MEB usulsüzlükleri tespit etti neşteri vurdu! 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi
PODCAST CANLI YAYIN

Göztepe Romulo için gün sayıyor!

RB Leipzig, Benjamin Sesko'yu Manchester United'a sattıktan sonra Göztepe forması giyen Romulo transferini tamamlayacak.

Giriş Tarihi:
Göztepe Romulo için gün sayıyor!

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Göztepe, diğer yandan Avrupa devlerini peşine takan Brezilyalı golcüsü Romulo Cardoso'nun satışı için gün sayıyor.

Göztepe'nin bonservis pazarlığını sürerken, Alman ekibi RB Leipzig, Romulo transferini Benjamin Sesko'yu satar satmaz gerçekleştirecek. Geçen hafta Newcastle United'ın 75+5 milyon euro önerdiği 22 yaşındaki Sloven futbolcu için Manchester United'ın 85 milyon euro bonservis önererek Leipzig yönetimiyle prensip anlaşmasına vardığı haberleri İngiliz basınında yer aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Diyarbakır'dan petrol fışkıracak! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: 6 milyar varil
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı"
Borsa İstanbul
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplanıyor! Terör Türkiye gündeminden çıkacak
Netanyahu'nun kanlı planı! İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Hamas'tan tepki: Bedeli ağır olacak
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
İzmir'de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer'in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
Meteoroloji’den önce sağanak sonra sıcaklık uyarısı! 8 Ağustos il il hava durumu: O şehirlere dikkat kuvvetli rüzgar geliyor
CHP'li ABB'den 180 milyonluk adrese teslim ihale! Ücretsiz halı sahalar ücretli olacak
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar
Jennifer Lopez 600 yıllık Türk hamamında konakladı! Otelde ilginç yasak
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Milyoner'de seyirciyi ekrana kilitleyen anlar! Galatasaray sorusuna çift cevap da yetmedi
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık