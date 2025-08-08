Robin van Persie'den rövanş öncesi flaş karar

Eredivisie'nin ilk haftasında yarın TSİ 19.45'te NAC Breda'yı ağırlayacak Feyenoord'da Van Persie, bazı oyunculara lig maçında dinlenme fırsatı verebileceğini açıkladı. Hollandalı teknik adam, "Birkaç oyuncu hakkında kadroda yer alıp almayacaklarına dair karar vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GIJS SMAL'IN DURUMU BELİRSİZ

Van Persie, sakatlığı bulunan Gijs Smal'ın NAC Breda maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Umarım Fenerbahçe maçında oynayabilir" diyerek oyuncunun rövanşa yetişmesini umduğunu belirtti.

JAKUB MODER BÜYÜK İHTİMAL YOK

Feyenoord'da Fenerbahçe maçı öncesi bir diğer endişe ise Jakub Moder. Van Persie, Polonyalı orta sahanın rövanşta forma giymesinin düşük ihtimal olduğunu belirterek, "Moder'in Fenerbahçe maçında oynaması çok yüksek bir ihtimal değil" dedi.

RÖVANŞ SALI AKŞAMI

Feyenoord, NAC Breda mücadelesinin ardından Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında salı akşamı saat 20.00'de İstanbul'da Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Hollanda ekibi, deplasmandan tur biletiyle dönmeyi hedefliyor.