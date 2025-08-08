Alvaro Morata İtalya'ya geri dönüyor! İşte ödenecek bonservis

Geçen sezonun devre arasında Milan'dan Galatasaray 'a kiralık olarak transfer olan Morata, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte İtalya'dan Como , deneyimli forvet için harekete geçti.

Galatasaray , uzun süre Victor Osimhen transferi için girişimlerde bulunurken Como , Morata transferi için bu sürecin sonucunu bekledi. Osimhen transferinin tamamlanmasının ardından Como, Morata'ya resmi teklifini sundu.

Alvaro Morata (AA)

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray ile Como arasında anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı kulüp, fesih bedeli olarak yaklaşık 5 milyon euro gelir elde edecek. Como, Morata'yı Milan'dan kiralık olarak transfer edecek ve satın alma yükümlülüğü devreye girecek.