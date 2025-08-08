Son Dakika
Alvaro Morata İtalya'ya geri dönüyor! İşte ödenecek bonservis

Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçına hazırlanırken kadroda önemli bir ayrılık yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların İspanyol golcüsü Alvaro Morata, İtalya Serie A ekibi Como’ya transfer oluyor.

Alvaro Morata İtalya'ya geri dönüyor! İşte ödenecek bonservis

Geçen sezonun devre arasında Milan'dan Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Morata, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Sezonun sona ermesiyle birlikte İtalya'dan Como, deneyimli forvet için harekete geçti.

Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

OSİMHEN TRANSFERİ SÜRECİ BELİRLEYİCİ OLDU

Galatasaray, uzun süre Victor Osimhen transferi için girişimlerde bulunurken Como, Morata transferi için bu sürecin sonucunu bekledi. Osimhen transferinin tamamlanmasının ardından Como, Morata'ya resmi teklifini sundu.

Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

ANLAŞMA SAĞLANDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray ile Como arasında anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı kulüp, fesih bedeli olarak yaklaşık 5 milyon euro gelir elde edecek. Como, Morata'yı Milan'dan kiralık olarak transfer edecek ve satın alma yükümlülüğü devreye girecek.

Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

GALATASARAY PERFORMANSI

32 yaşındaki Morata, Galatasaray formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı. Tecrübeli golcü, kısa süreli Türkiye kariyerinde Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşayarak önemli katkı sağladı.

