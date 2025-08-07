PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonluk oranları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu öncesi şampiyonluk yarışı şimdiden merak konusu olurken, yeni sezonun şampiyonluk oranlarını duyuruldu. Açıklanan oranlarda dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.

Giriş Tarihi:
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonluk oranları açıklandı

2024-25 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da favori gösterildi. Sarı-kırmızılı takım için belirlenen şampiyonluk oranı 1.60 oldu. Okan Buruk yönetimindeki ekip, kadrosunu güçlendirmeye devam ederken bir numaralı aday konumunda.

Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor (AA)Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor (AA)

EN YAKIN TAKİPÇİ: FENERBAHÇE
Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.25 olarak belirlendi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona yüksek hedeflerle hazırlanan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın en ciddi rakibi olarak gösteriliyor.

Trabzonspor'un oranı 22.00 olarak belirlendi (AA)Trabzonspor'un oranı 22.00 olarak belirlendi (AA)

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR GERİ PLANDA
Yeni yönetimi ve teknik ekibiyle sezona iddialı girmeye hazırlanan Beşiktaş için şampiyonluk oranı 8.50 olarak açıklandı. Siyah-beyazlılar, transfer hamleleriyle bu oranı terse çevirmek istiyor.

Bordo-mavili Trabzonspor ise 22.00 oranıyla sürpriz adaylar arasında yer aldı. Karadeniz ekibi, sezon boyunca bu iddiasını sahadaki performansıyla güçlendirmeye çalışacak.

Rafa Silva (AA)Rafa Silva (AA)

ANADOLU TAKIMLARINA YÜKSEK ORANLAR
Süper Lig'in Anadolu temsilcileri için belirlenen şampiyonluk oranları oldukça yüksek seviyelerde kaldı. Açıklanan oranlara göre:

  • Başakşehir: 80.00
  • Göztepe: 120.00
  • Samsunspor: 120.00
  • Konyaspor: 120.00

Bu rakamlar, söz konusu kulüplerin şampiyonluk şansının oldukça düşük görüldüğünü ortaya koyuyor.

Davinson Sanchez (AA)Davinson Sanchez (AA)

ŞAMPİYONLUK YARIŞI ERKEN BAŞLADI
Henüz sezon başlamadan yapılan bu oranlamalar, takımların mevcut kadro yapıları, teknik direktör tercihleri ve transfer stratejileri doğrultusunda şekillendirildi. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin favori gösterilmesi, sezon boyunca yaşanacak rekabetin ne kadar çetin geçeceğinin sinyalini şimdiden veriyor.

Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamleGalatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Kars'ta şehit annesine ulaştı | "Bir daha annelerin gözyaşları akmasın"
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi
Türk Telekom
Bakan Fidan Suriye'de! Cumhurbaşkanı Şara ile kritik görüşme başladı: YPG'nin entegrasyonu masada
Galatasaray istedi Fenerbahçe kapıyor! Transferde flaş hamle
Elektronik imza sahtekarlığında soruşturma USOM'a gelen ihbarla başladı!
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Tanker mi çarptı? 1 şüpheli gözaltında
Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indirildi! Bakan Uraloğlu açıkladı
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...