Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonluk oranları açıklandı

2024-25 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da favori gösterildi. Sarı-kırmızılı takım için belirlenen şampiyonluk oranı 1.60 oldu. Okan Buruk yönetimindeki ekip, kadrosunu güçlendirmeye devam ederken bir numaralı aday konumunda.

Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor (AA) EN YAKIN TAKİPÇİ: FENERBAHÇE

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.25 olarak belirlendi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona yüksek hedeflerle hazırlanan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın en ciddi rakibi olarak gösteriliyor.