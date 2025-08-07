Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonluk oranları açıklandı

2024-25 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezonda da favori gösterildi. Sarı-kırmızılı takım için belirlenen şampiyonluk oranı 1.60 oldu. Okan Buruk yönetimindeki ekip, kadrosunu güçlendirmeye devam ederken bir numaralı aday konumunda.
EN YAKIN TAKİPÇİ: FENERBAHÇE
Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.25 olarak belirlendi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona yüksek hedeflerle hazırlanan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın en ciddi rakibi olarak gösteriliyor.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR GERİ PLANDA
Yeni yönetimi ve teknik ekibiyle sezona iddialı girmeye hazırlanan Beşiktaş için şampiyonluk oranı 8.50 olarak açıklandı. Siyah-beyazlılar, transfer hamleleriyle bu oranı terse çevirmek istiyor.
Bordo-mavili Trabzonspor ise 22.00 oranıyla sürpriz adaylar arasında yer aldı. Karadeniz ekibi, sezon boyunca bu iddiasını sahadaki performansıyla güçlendirmeye çalışacak.