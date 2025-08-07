Galatasaray'dan Berkan Kutlu için veto! Yeni sözleşme yolda

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Espanyol kulübü, Berkan Kutlu'nun transferi için Galatasaray'a 2 milyon euro bonservis ve 500 bin euro performans bonusu içeren bir teklif sundu. Finansal Fair-Play kurallarına dikkat etmek zorunda olan İspanyol ekibi, bu teklifin sınırlarını zorladığını belirtti.
GALATASARAY 4.5 MİLYON EURO BEKLİYOR
Sarı-kırmızılılar ise bu teklifi yetersiz buldu. Galatasaray yönetimi, Berkan Kutlu için 4.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu nedenle Espanyol'un teklifi reddedildi ve oyuncunun transferi şimdilik gerçekleşmedi.
BERKAN OKAN BURUK'LA GÖRÜŞTÜ
İspanyol kulübüne transfer olmak isteyen Berkan Kutlu, bu isteğini teknik direktör Okan Buruk'a iletti. Ancak Buruk, deneyimli futbolcunun takımda kalmasını istiyor. Genç teknik adam, Berkan'ı 2025-26 sezonunda orta saha rotasyonunun önemli bir parçası olarak düşünüyor.
GALATASARAY SÖZLEŞME UZATMA KARARI ALDI
Berkan Kutlu'nun mevcut sözleşmesi 2026 yazında sona erecek. Oyuncunun takımda kalmasını isteyen Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un talebi doğrultusunda sözleşme yenileme çalışmalarına başladı. Yeni sözleşmede maaş iyileştirmesi ve opsiyon maddeleri yer alması bekleniyor.
150 MAÇLIK TECRÜBE
Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla bugüne kadar 150 resmi maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 3 gol atan ve 7 asist yapan tecrübeli orta saha oyuncusu, özellikle defansif katkısıyla teknik heyetin güvendiği isimlerden biri haline geldi.