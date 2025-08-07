Galatasaray'dan Berkan Kutlu için veto! Yeni sözleşme yolda

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Espanyol kulübü, Berkan Kutlu'nun transferi için Galatasaray'a 2 milyon euro bonservis ve 500 bin euro performans bonusu içeren bir teklif sundu. Finansal Fair-Play kurallarına dikkat etmek zorunda olan İspanyol ekibi, bu teklifin sınırlarını zorladığını belirtti.

GALATASARAY 4.5 MİLYON EURO BEKLİYOR

Sarı-kırmızılılar ise bu teklifi yetersiz buldu. Galatasaray yönetimi, Berkan Kutlu için 4.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Bu nedenle Espanyol'un teklifi reddedildi ve oyuncunun transferi şimdilik gerçekleşmedi.