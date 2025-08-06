Üç büyüklerden Maguire'a kanca!

Manchester United ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Harry Maguire için sürpriz talipler olduğu iddia edildi.
ÜÇ BÜYÜKLER TALİP
Daily Mail'de yer alan habere göre, İngiliz stoper için Avrupa'dan birçok talip var. 32 yaşındaki oyuncuyu Manchester United'a kazandıran eski teknik direktörler Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in, Türkiye'ye olası transfer ihtimalinin gelişmesi halinde Maguire'ı takımlarında görmek isteyecekleri hatırlatıldı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş bu anlamda adı geçen kulüpler arasında yer alırken, ayrıca Galatasaray'ın da Maguire'e ilgi duyduğu vurgulandı.
ÜÇ BÜYÜKLER TALİP
Daily Mail'de yer alan habere göre, İngiliz stoper için Avrupa'dan birçok talip var. 32 yaşındaki oyuncuyu Manchester United'a kazandıran eski teknik direktörler Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in, Türkiye'ye olası transfer ihtimalinin gelişmesi halinde Maguire'ı takımlarında görmek isteyecekleri hatırlatıldı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş bu anlamda adı geçen kulüpler arasında yer alırken, ayrıca Galatasaray'ın da Maguire'e ilgi duyduğu vurgulandı.
FRANSA KULÜPLERİ DE DEVREDE
Öte yandan Fransa'dan Monaco ve Marsilya'nın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği hatırlatıldı.
Sözleşmesinin son yılına giren Maguire, sezon sonunda serbest oyuncu olacak. İngiltere dışındaki kulüpler, tecrübeli oyuncu ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala, yani Ocak ayında ön sözleşme imzalayabilecek.
Manchester United'da devam etmek isteyen Maguire, geleceği ile ilgili kesin kararını henüz vermedi.