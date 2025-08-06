Üç büyüklerden Maguire'a kanca!

Harry Maguire



FRANSA KULÜPLERİ DE DEVREDE



Öte yandan Fransa'dan Monaco ve Marsilya'nın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği hatırlatıldı.



Sözleşmesinin son yılına giren Maguire, sezon sonunda serbest oyuncu olacak. İngiltere dışındaki kulüpler, tecrübeli oyuncu ile sözleşmesinin bitimine 6 ay kala, yani Ocak ayında ön sözleşme imzalayabilecek.



Manchester United'da devam etmek isteyen Maguire, geleceği ile ilgili kesin kararını henüz vermedi.