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Morata'ya Arabistan'dan talip!

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Alvaro Morata'ya son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah talip oldu.

Giriş Tarihi:
Morata'ya Arabistan'dan talip!
Galatasaray'dan ayrılmak istediği konuşulan Alvaro Morata için Como'nun ardından sürpriz bir talip çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİP

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığına göre, Al Qadsiah, Galatasaray'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak istiyor.
Alvaro MorataAlvaro Morata
COMO'YA BÜYÜK ENGEL

Haberde ayrıca Suudi kulübünün Morata'nın Como ile yaptığı anlaşmayı bozmayı hedeflediği kaydedildi.

GALATASARAY'IN TALEBİ

Galatasaray ise kiralık sözleşmesi Ocak ayında sona erecek olan İspanyol golcü için 8-10 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.
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