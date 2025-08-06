Morata'ya Arabistan'dan talip!

Alvaro Morata

Haberde ayrıca Suudi kulübünün Morata'nın Como ile yaptığı anlaşmayı bozmayı hedeflediği kaydedildi.Galatasaray ise kiralık sözleşmesi Ocak ayında sona erecek olan İspanyol golcü için 8-10 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.