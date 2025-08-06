Morata'ya Arabistan'dan talip!

Galatasaray'dan ayrılmak istediği konuşulan Alvaro Morata için Como'nun ardından sürpriz bir talip çıktı.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİP
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığına göre, Al Qadsiah, Galatasaray'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak istiyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİP
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığına göre, Al Qadsiah, Galatasaray'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak istiyor.
COMO'YA BÜYÜK ENGEL
Haberde ayrıca Suudi kulübünün Morata'nın Como ile yaptığı anlaşmayı bozmayı hedeflediği kaydedildi.
GALATASARAY'IN TALEBİ
Galatasaray ise kiralık sözleşmesi Ocak ayında sona erecek olan İspanyol golcü için 8-10 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor.