St. Patricks-Beşiktaş maçı canlı nereden izlenir? St. Patricks-Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda etmesinin ardından rotasını UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne çevirdi. Siyah-beyazlılar, 3. ön eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla eşleşti. Temsilcimiz, turu geçmek için ilk sınavını İrlanda deplasmanında verecek. Peki St. Patricks-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? St. Patricks-Beşiktaş maçı şifresi mi, canlı nereden izlenir?

(Kaynak: AA)

ST. PATRİCK'S – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 3. ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic ile karşı karşıya gelecek. İlk mücadele 7 Ağustos Perşembe günü İrlanda'da oynanacak.

Karşılaşma Dublin'de yer alan Tallaght Stadyumu'nda oynanacak ve saat 21:45'te başlayacak. Mücadelenin hakemi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan David Smajc olacak. Smajc'ın yardımcıları ise David Gabrovec ve Tomaz Cerne olacak.

Maç, Türkiye'de S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ST. PATRİCK'S HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

St. Patrick's Athletic FC, İrlanda'nın başkenti Dublin merkezli bir futbol kulübüdür. 1929 yılında kurulan ekip, ülkenin en üst ligi olan League of Ireland Premier Division'da mücadele ediyor. Maçlarını Richmond Park adlı stadyumda oynayan St. Patrick's, 7 kez İrlanda Ligi şampiyonluğu ve 2 kez de FAI Cup zaferi yaşadı.

Teknik direktörlük görevini Pete Mahon, baş antrenörlük görevini ise John Gill yürütüyor.