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Livakovic Fenerbahçe'ye veda ediyor!

Hırvat basını, Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'den ayrılacağını yazdı. Tecrübeli kalecinin Avrupa'nın 5 büyük liginden birine transfer olması bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Livakovic Fenerbahçe'ye veda ediyor!
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'in sarı-lacivertli takımdaki macerası sona eriyor.


Hırvat basınından Sportske Novosti, 30 yaşındaki file bekçisinin kısa süre içinde takımdan ayrılacağını duyurdu.


Haberde, Livakovic'in Fenerbahçe kariyerinin sonuna geldiği vurgulanırken, oyuncunun Avrupa'nın beş büyük liginden birine transfer olmasının beklendiği belirtildi.

Dominik Livakovic.Dominik Livakovic.

32 MAÇTA ŞANS BULDU

Dominik Livakovic, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 32 müsabakada forma şansı buldu. 30 yaşındaki eldiven bu süreçte kalesinde 38 gol gördü, 9 maçta ise kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Hırvat eldivenin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

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