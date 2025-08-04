Livakovic Fenerbahçe'ye veda ediyor!

Dominik Livakovic.



32 MAÇTA ŞANS BULDU



Dominik Livakovic, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 32 müsabakada forma şansı buldu. 30 yaşındaki eldiven bu süreçte kalesinde 38 gol gördü, 9 maçta ise kalesini gole kapattı.



SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK



Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Hırvat eldivenin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.