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Amrabat paylaşılamıyor!

Fenerbahçe'nin orta sahası Sofyan Amrabat için Milan da transfer yarışına dahil oldu. Fenerbahçe ise Jose Mourinho etkisi ve Şampiyonlar Ligi hedefiyle Faslı yıldızın transferinde güçlü kalmak istiyor.

Giriş Tarihi:
Amrabat paylaşılamıyor!
Fenerbahçe'nin Faslı orta sahası Sofyan Amrabat için transfer savaşı büyüyor. Juventus ve Fiorentina'nın ardından Milan da devrede.


La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, transferin gözde isimlerinden Sofyan Amrabat için İtalya'da rekabet iyice kızıştı. Atalanta, Fiorentina ve Juventus'un listesinde yer alan Faslı yıldız için Milan da devreye girdi.

Sofyan AmrabatSofyan Amrabat

ALLEGRI KADROSUNDA İSTİYOR

Haberde, Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun oyun tarzını beğendiği ve transferin ekonomik açıdan uygun şartlarda gerçekleşmesi durumunda Amrabat'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.

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