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S Sport Plus Digiturk, Tivibu, Kablo TV’de var mı? Feyenoord - Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin bu zorlu mücadelesi, yalnızca futbolseverleri değil, platform kullanıcılarını da ekran başına kilitledi.

Giriş Tarihi:
S Sport Plus Digiturk, Tivibu, Kablo TV’de var mı? Feyenoord - Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir?

Maçın S Sport Plus platformunda yayınlanacağı bilgisinin netleşmesiyle birlikte, "S Sport Plus Digiturk'te var mı, kaçıncı kanalda izlenir, şifreli mi?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📺 S SPORT PLUS DİGİTURK'TE VAR MI?

Hayır. S Sport Plus, Digiturk'te bir TV kanalı olarak bulunmamaktadır. S Sport Plus, yalnızca dijital ortamda hizmet veren bir internet tabanlı yayın platformudur. Yani Digiturk, Tivibu, KabloTV, TV+ gibi uydu ya da IPTV servislerinde yayın yapmaz.

Ancak isim benzerliği nedeniyle sıkça karıştırılan iki ayrı kanal bulunduğu unutulmamalı:

  • S Sport HDDigiturk 87. Kanal

  • S Sport 2 HDDigiturk 88. Kanal

Bu iki kanal Digiturk üzerinden erişilebiliyor olsa da, S Sport Plus bu platformlara dahil değildir. Yani, Feyenoord - Fenerbahçe maçı bu kanallarda yayınlanmaz.

💻 S SPORT PLUS HANGİ PLATFORMLARDA VAR?

S Sport Plus, yalnızca dijital ortamlarda çalışan bir platformdur ve şu cihazlar üzerinden izlenebilir:

  • Akıllı telefonlar (iOS, Android)

  • Tabletler

  • Bilgisayarlar (Web tarayıcıları)

  • Akıllı TV'ler (Samsung, LG, Android TV)

  • Apple TV ve Chromecast

Tivibu, KabloTV, TV+ gibi platformlarda yer almamaktadır. Sadece internet bağlantısı olan cihazlardan erişim sağlanabilir.

💸 S SPORT PLUS ÜCRETLİ Mİ, ŞİFRELİ Mİ?

Evet, S Sport Plus ücretli ve şifreli bir platformdur. İçeriklere erişebilmek için üyelik gerekmektedir. Güncel paket fiyatları ise şu şekildedir:

  • 🔹 Aylık Paket: 279 TL/ay

  • 🔹 Yıllık Paket: 1799 TL (Aylık 149,90 TL'ye denk gelir)

Sporseverler, App Store ya da Google Play üzerinden S Sport Plus uygulamasını indirip üyelik oluşturduktan sonra diledikleri müsabakayı izleyebilir.

🟡⚫ FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu mücadelesi, yalnızca S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Uydu veya IPTV platformlarında bu maçın yayınlanmayacağı tekrar hatırlatılır. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus üyeliği oluşturmalı ve internet üzerinden giriş yaparak canlı yayını takip etmelidir.

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