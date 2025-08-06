S Sport Plus Digiturk, Tivibu, Kablo TV’de var mı? Feyenoord - Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir?

Maçın S Sport Plus platformunda yayınlanacağı bilgisinin netleşmesiyle birlikte, "S Sport Plus Digiturk'te var mı, kaçıncı kanalda izlenir, şifreli mi?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

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📺 S SPORT PLUS DİGİTURK'TE VAR MI?

Hayır. S Sport Plus, Digiturk'te bir TV kanalı olarak bulunmamaktadır. S Sport Plus, yalnızca dijital ortamda hizmet veren bir internet tabanlı yayın platformudur. Yani Digiturk, Tivibu, KabloTV, TV+ gibi uydu ya da IPTV servislerinde yayın yapmaz.

Ancak isim benzerliği nedeniyle sıkça karıştırılan iki ayrı kanal bulunduğu unutulmamalı:

✅ S Sport HD → Digiturk 87. Kanal

✅ S Sport 2 HD → Digiturk 88. Kanal

Bu iki kanal Digiturk üzerinden erişilebiliyor olsa da, S Sport Plus bu platformlara dahil değildir. Yani, Feyenoord - Fenerbahçe maçı bu kanallarda yayınlanmaz.