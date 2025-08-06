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Monaco'dan Rıdvan'a kanca

Beşiktaş'ın gündemine aldığı milli oyuncu Rıdvan Yılmaz için Fransız ekibi Monaco da talip oldu.

Giriş Tarihi:
Monaco'dan Rıdvan'a kanca

Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki sol bek için İskoç ekibi Rangers ile temas halinde.

Rıdvan'ın transferi için görüşmeler devam ederken, Rangers'ın milli oyuncu için 3 milyon Sterlin'lik bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Ancak transfer süreci Beşiktaş için kolay geçmiyor.

Rıdvan YılmazRıdvan Yılmaz

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Avrupa'nın birçok kulübü Rıdvan Yılmaz'a ilgi gösterirken, bu rekabet müzakereleri daha da kızıştırıyor.

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken pazarlıklar hız kazanmış durumda. Öte yandan İngiliz basınında yer alan flaş bir iddiaya göre; Rangers, Rıdvan Yılmaz için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco ile de görüşmelere başladı.

Rıdvan'ın yeni takımının bu gelişmeler sonrasında önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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