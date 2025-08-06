Kerem Aktürkoğlu neden Galatasaray'ı seçti? Kaderini değiştiren karar

Fenerbahçe'ye transfer olması konuşulan Kerem Aktürkoğlu'nun, Erzincaspor döneminde hocalığını yapan Kemal Kılıç Fotomac.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. O dönem Galatasaray'ı neden tercih ettiğiyle ilgili konuşan Kılıç, Fenerbahçeli taraftarlara da sitem etti. Mehmet Özkan / ÖZEL HABER

Kemal Kılıç (Takvim Foto Arşiv) Fenerbahçeli taraftarları ikiye bölen Kerem Aktürkoğlu'nu, Erzincaspor'da oynadığı dönem çalıştığı hocası Kemal Kılıç'a sorduk. Milli futbolcuyla gurur duyduğunu dile getiren Kılıç, "En iyi oyuncularımızdan bir tanesiydi. Bedelsiz gittiği Galatasaray'a yüklü miktarda bonservis bedeli kazandırdı. Avrupa'nın en baş takımlarından bir tanesi Benfica'da oynadı. En iyi oyuncuların yetiştiği bir kulüpte Benfica'da büyük işler yaptı. Türk evladımız olarak onunla gurur duymamız gerekiyor. Transferi gündemde. Hangi takıma giderse şampiyonluk adına o takıma güç katar." İfadelerini kullandı.