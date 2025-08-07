Tammy Abraham'dan gollü başlangıç

Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına Shakhtar Donetsk karşısında çıkan Abraham, penaltıdan kaydettiği golle siftah yaptı. Mücadele boyunca gösterdiği fiziksel güç ve pozisyon alma becerisiyle dikkat çeken İngiliz santrfor, attığı golle kendine güvenini artırdı.

St. Patrick's Maçında Duble

UEFA Konferans Ligi ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick's karşısında sahaya çıkan Tammy Abraham, bu kez iki gol birden atarak adeta şov yaptı. Deplasmanda alınan galibiyette başrolü oynayan 26 yaşındaki forvet, hem ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle hem de hava toplarındaki etkinliğiyle ön plana çıktı.