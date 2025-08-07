PODCAST CANLI YAYIN

Milot Rashica şoku! Beşiktaş'ın yıldızı kadroda yok

UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turunda İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Milot Rashica kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Milot Rashica, hastalığı nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi. Kosovalı yıldızın otelde dinlendiği ve sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.

SOLSKJAER: "KADROMUZA GÜVENİYORUM"
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşma öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rashica'nın durumu hakkında bilgi verdi. Norveçli teknik adam, "Rashica hastalandı. Şu anda burada değil ve otelde dinleniyor. Ama kadromuz geniş. İlk 11'de görev alacak oyuncuların iyi performans sergileyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

