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Jose Mourinho turdan emin! "Yapacağımıza inanıyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının 2-1 yenildiği Feyenoord maçının ardından açıklamalarda bulundu. Mourinho, rövanşta turu atlayacaklarına inandığını söyledi.

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Jose Mourinho turdan emin! "Yapacağımıza inanıyorum"

Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan katılan Fenerbahçe, ilk maçında Feyenoord'a 2-1 mağup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Jose Mourinho, rövanşı da aynı oyuncularla oynayacaklarını ve Hollanda ekibine karşı ikinci maçları kazandığını dile getirdi.

Portekizli çalıştırıcı; "Oyuncularım çok iyi oynadılar. Performanslarından memnunum, sadece birkaç hata dışında. İkinci yarıda bu harika stadyum sessizliğe büründü. Soyunma odasında sonuçtan dolayı bir üzüntü olsa da öz güven de var. Kendi evimizde, bugün rakibin sağladığı atmosferin aynısına sahip olabiliriz.

Kulübede çok fazla defansif opsiyonumuz vardı. Ancak Cenk Tosun ve Jhon Duran dışında kanat ve oyuna hız katabilen oyuncu eksikliğini hissettik. Ancak oyuncularımın performanstan mutluyum. Dolayısıyla elimizdeki neyin eksik olduğunu konuşmak adil değil. Ayrıca rövanşı aynı oyuncularla oynayacağız. Bir de Talisca eklenecek.

Savaşı kaybetmedik. Ben daha önce bu stadyumda hiç kazanmadım ama bu takıma karşı ikinci maçlarda her zaman kazandım. İlk yarıda bizden biraz daha iyilerdi ama biz ikinci yarıda çok daha iyiydik. İkinci maçı da 3-0, 4-0 kazanmamız gerekmiyor, bir farklı kazandıktan sonra maç uzatmalara gidiyor. Kolay olacak demiyorum, rakibimize saygı duyuyorum ve yapabileceğimize inanıyorum." dedi.

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