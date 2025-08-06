Christian Eriksen'e talip yağıyor

Daily Mail'in haberine göre, Burnley yönetimi, 33 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun transferi için ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi. Manchester United ile yollarını ayıran Eriksen, şu anda bonservissiz durumda bulunuyor.

KARİYERİNDE DÖRT LİG ŞAMPİYONLUĞU VAR

Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giyen Eriksen, İngiltere, Hollanda ve İtalya'da toplam dört lig şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca iki yerel kupa kazanarak önemli başarılar elde eden tecrübeli isim, serbest olması nedeniyle transfer piyasasında cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.

SÜPER LİG KULÜPLERİ DEVREDE

Eriksen'in ismi, Türkiye'den de birçok kulüple anılıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Danimarkalı oyuncuya teklif sunduğu ileri sürülürken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bu transferde etkili bir rol üstlenebileceği konuşuluyor.

AVRUPA ÖNCELİĞİ BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Christian Eriksen'in önceliği ise Batı Avrupa'da kariyerine devam etmek. Bu nedenle Brezilya, ABD ve Orta Doğu'dan gelen tekliflerin şu aşamada geri planda kaldığı belirtiliyor. Oyuncunun yakın çevresi, Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giymeye sıcak baktığını aktarıyor.

WREXHAM'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Geçtiğimiz ay İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre, Championship'e yeni yükselen Wrexham, Eriksen'e sürpriz bir teklif sundu. Ancak Danimarkalı yıldız bu teklifi geri çevirdi. Bu hamle, oyuncunun kariyer planlamasında alt liglerden ziyade üst seviye organizasyonlara yöneldiğinin göstergesi olarak yorumlandı.

Almanya ve İspanya'dan da İlgi Var

Tecrübeli futbolcunun ismi, Almanya Bundesliga ve La Liga ekipleriyle de anılmaya başladı. Özellikle oyun kurucu eksikliği yaşayan kulüplerin Eriksen'e ilgisi olduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde tekliflerin somutlaşması bekleniyor.