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Galatasaray'da Günay Güvenç'ten de imza

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, iç transferde tecrübeli kalecisi Günay Güvenç ile sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılılar, 34 yaşındaki file bekçisiyle 2028 yılına kadar geçerli yeni bir kontrata imza attı.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Günay Güvenç'ten de imza

Sarı kırmızılı ekip kaleci rotasyonunu korumak adına Günay Güvenç ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma kapsamında tecrübeli file bekçisi, 2028 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN PERFORMANSI
Günay Güvenç, geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 14 gol gören deneyimli kaleci, 6 maçta ise gol yemeden sahadan ayrılmayı başardı. Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda önemli katkılar veren Güvenç, Muslera'nın yokluğunda güven veren performans sergilemişti.

KALECİ ROTASYONUNDA DEVAMLILIK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da kaleci rotasyonunda istikrarı korumak adına bu sözleşme uzatmasına onay verdiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli eldiveni takım içi dengeler ve rekabet açısından önemli bir isim olarak görüyor.

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