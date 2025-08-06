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Alvaro Morata için kritik tarih! Gözler Galatasaray'da

Galatasaray’dan ayrılması gündemde olan Alvaro Morata'nın, İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya transferinde bugün kritik bir gün olarak işaretlendi. İspanyol golcünün transferinde taraflar arasında görüşmeler sürerken, sarı kırmızılı ekibin yüksek fesih bedeli talebi sürecin uzamasına neden oldu.

Giriş Tarihi:
Alvaro Morata için kritik tarih! Gözler Galatasaray'da

Victor Osimhen'in bonservisinin alınması ve Mauro Icardi'nin sakatlıktan dönüş sürecinin başlamasıyla birlikte Alvaro Morata, Galatasaray'da üçüncü forvet pozisyonuna geriledi. Bu durum, İspanyol yıldızın takımdaki geleceğini belirsiz hale getirdi.

Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

MORATA UZUN SÜREDİR COMO'NUN LİSTESİNDE
Galatasaray ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan ve satın alma opsiyonu sarı-kırmızılılarda olan Morata, uzun süredir Serie A'nın yeni ekiplerinden Como'nun transfer gündeminde yer alıyor. Como, deneyimli golcünün bonservisini almak için çalışmalara devam ediyor.

Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

MİLAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI, GALATASARAY BEKLENİYOR
Alvaro Morata'nın bonservisini elinde bulunduran Milan, Como ile futbolcunun kalıcı transferi konusunda anlaşmaya vardı. Ancak Galatasaray'ın, İspanyol futbolcunun kiralık sözleşmesini feshetmek için talep ettiği yüksek bedel, sürecin önündeki en büyük engel olarak duruyor.

Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

BUGÜN SON GÜN
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Morata transferinde taraflar bugün (6 Ağustos) kritik tarih olarak belirlendi. Eğer Como ile Galatasaray arasında bugün içerisinde anlaşma sağlanamazsa, Morata'nın Como'ya transferinin iptal olma ihtimali gündemde.

Alvaro Morata (AA)Alvaro Morata (AA)

MÜZAKERELER SÜRÜYOR
Taraflar arasında görüşmeler tüm hızıyla devam ederken, Galatasaray'ın talep ettiği fesih bedelinde indirime gitmesi halinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Aksi halde Morata'nın İtalya'ya transferi çıkmaza girebilir.

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