Alvaro Morata için kritik tarih! Gözler Galatasaray'da

Victor Osimhen'in bonservisinin alınması ve Mauro Icardi'nin sakatlıktan dönüş sürecinin başlamasıyla birlikte Alvaro Morata, Galatasaray'da üçüncü forvet pozisyonuna geriledi. Bu durum, İspanyol yıldızın takımdaki geleceğini belirsiz hale getirdi.
MORATA UZUN SÜREDİR COMO'NUN LİSTESİNDE
Galatasaray ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan ve satın alma opsiyonu sarı-kırmızılılarda olan Morata, uzun süredir Serie A'nın yeni ekiplerinden Como'nun transfer gündeminde yer alıyor. Como, deneyimli golcünün bonservisini almak için çalışmalara devam ediyor.
MİLAN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI, GALATASARAY BEKLENİYOR
Alvaro Morata'nın bonservisini elinde bulunduran Milan, Como ile futbolcunun kalıcı transferi konusunda anlaşmaya vardı. Ancak Galatasaray'ın, İspanyol futbolcunun kiralık sözleşmesini feshetmek için talep ettiği yüksek bedel, sürecin önündeki en büyük engel olarak duruyor.