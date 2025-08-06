Alvaro Morata için kritik tarih! Gözler Galatasaray'da

Victor Osimhen'in bonservisinin alınması ve Mauro Icardi'nin sakatlıktan dönüş sürecinin başlamasıyla birlikte Alvaro Morata, Galatasaray'da üçüncü forvet pozisyonuna geriledi. Bu durum, İspanyol yıldızın takımdaki geleceğini belirsiz hale getirdi.

Alvaro Morata (AA) MORATA UZUN SÜREDİR COMO'NUN LİSTESİNDE

Galatasaray ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan ve satın alma opsiyonu sarı-kırmızılılarda olan Morata, uzun süredir Serie A'nın yeni ekiplerinden Como'nun transfer gündeminde yer alıyor. Como, deneyimli golcünün bonservisini almak için çalışmalara devam ediyor.