Fenerbahçe'nin Douglas Luiz planı!

Orta saha transferi için planlamalar yapan Fenerbahçe, Juventus'un yıldız oyuncusu için transfer formülünü buldu.



TAKAS FORMÜLÜ



La Repubblica'nın edindiği bilgilere göre; sarı-lacivertliler, Torino ekibinin gelecek planları arasında yer almayan Douglas Luiz için takas teklifi yapmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Sofyan Amrabat'la ilgilenen Juventus'a, Fenerbahçe yönetimi Douglas Luiz-Amrabat takasını önerecek.



Juventus'un bu plandan haberdar olduğu ve teklife sıcak baktığı belirtilirken, transferin mali şartlarını incelemeyi planladığı ifade ediliyor.



Sambacı oyuncu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 51.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Juventus'a katılmıştı.