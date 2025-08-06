Fenerbahçe'den Feyenoord maçında Filistin'e destek

Feyenoord karşılaşması öncesi sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolcular, ısınma bölümünde siyah renkte özel tasarım tişörtler giydi. Tişörtlerde yer alan "Stop crimes against humanity." ifadesi, taraftarlar ve futbol kamuoyu tarafından büyük ilgi gördü.

FENERBAHÇE'DEN VİCDAN VURGUSU Kampanyanın ardından sarı-lacivertli kulüpten resmi açıklama da geldi. Fenerbahçe , sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, şu ifadelere yer verdi:

Fenerbahçeli futbolcular Filsitin'e destek veren tişörtlerle ısınmaya çıktı (Fenerbahçe X hesabı)

"Bizler sadece forma değil, vicdan taşıyoruz. Yurt dışı maçında ısınmaya siyah tişörtlerle çıkıyoruz: 'Stop crimes against humanity.' Susmuyoruz, görmezden gelmiyoruz. İnsanlık nerede yara alıyorsa, orada duruş sergiliyoruz. Çünkü insanlık, sessiz kalınca kaybeder."