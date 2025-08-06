Timothy Weah Marsilya'da

Marsilya, İtalyan devi Juventus forması giyen Amerikalı kanat oyuncusu Timothy Weah'ı kadrosuna kattı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Marsilya yönetimi, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı.

KİRALAMA ANLAŞMASI VE ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Timothy Weah, 2025-2026 sezonu boyunca Marsilya forması giyecek. Yapılan anlaşmaya göre Marsilya, bu kiralama için Juventus'a 1 milyon euro ödeyecek. Sözleşmede sezon sonu geçerli olmak üzere 14 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi de bulunuyor.

BONUSLAR VE SATIŞ PAYI DETAYLARI

Transfer anlaşmasının içerisinde 3 milyon euroya kadar ulaşabilecek performansa dayalı bonuslar da yer alıyor. Ayrıca Juventus, Weah'ın ileride başka bir kulübe satılması durumunda bonservis bedelinden %15 pay alacak.

JUVENTUS KARİYERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

2023 yazında Lille'den Juventus'a 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Timothy Weah, İtalyan ekibinde beklenen performansı sergileyemedi. Serie A'da 78 maçta görev alan Amerikalı oyuncu, 7 gol kaydetti.