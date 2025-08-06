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Timothy Weah Marsilya'da

Geçtiğimiz sezonu Paris Saint-Germain’in ardından Ligue 1’i ikinci sırada tamamlayan Olimpik Marsilya, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Fransız devi, kanat hattına önemli bir takviye yaptı.

Giriş Tarihi:
Timothy Weah Marsilya'da

Marsilya, İtalyan devi Juventus forması giyen Amerikalı kanat oyuncusu Timothy Weah'ı kadrosuna kattı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Marsilya yönetimi, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Juventus ile anlaşmaya vardı.

KİRALAMA ANLAŞMASI VE ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU
Timothy Weah, 2025-2026 sezonu boyunca Marsilya forması giyecek. Yapılan anlaşmaya göre Marsilya, bu kiralama için Juventus'a 1 milyon euro ödeyecek. Sözleşmede sezon sonu geçerli olmak üzere 14 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi de bulunuyor.

BONUSLAR VE SATIŞ PAYI DETAYLARI
Transfer anlaşmasının içerisinde 3 milyon euroya kadar ulaşabilecek performansa dayalı bonuslar da yer alıyor. Ayrıca Juventus, Weah'ın ileride başka bir kulübe satılması durumunda bonservis bedelinden %15 pay alacak.

JUVENTUS KARİYERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
2023 yazında Lille'den Juventus'a 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Timothy Weah, İtalyan ekibinde beklenen performansı sergileyemedi. Serie A'da 78 maçta görev alan Amerikalı oyuncu, 7 gol kaydetti.

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