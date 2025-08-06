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Devlerin listesindeki Jadon Sancho'ya Inter talip

Manchester United'da kalması beklenmeyen Jadon Sancho'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan devi Inter, Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman'ı kadrosuna katamazsa rotasını Sancho'ya çevirecek. İtalya basınında yer alan haberlere göre Inter, İngiliz oyuncuyu transfer listesine ekledi.

Giriş Tarihi:
Devlerin listesindeki Jadon Sancho'ya Inter talip

Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdüren Inter, bu transferde pürüz çıkması halinde Jadon Sancho'ya yönelecek. Manchester United ile yollarını ayırması beklenen 24 yaşındaki yıldız, Inter'in öncelikli hedefleri arasına girdi.

NKUNKU DA LİSTEDE
Inter, Sancho dışında Chelsea'de forma giyen Christopher Nkunku'yu da transfer listesine ekledi. İtalyan devinin, Lookman transferinin olumsuz sonuçlanması halinde hem Sancho hem de Nkunku için resmi temaslarda bulunacağı ifade ediliyor.

EZELİ RAKİPLER DE PEŞİNDE
Jadon Sancho'nun adı Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyor. İki Süper Lig devi, İngiliz oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Ancak oyuncunun kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginden birinde devam etmek istediği iddia ediliyor.

GEÇEN SEZON CHELSEA'DE KİRALIK OYNADI
Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, Londra ekibiyle 41 resmi maça çıktı. İngiliz yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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