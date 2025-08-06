Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservis belli oldu

Portekiz basınından Record'un haberine göre, Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi konusunda ileri seviyede görüşmeler yürütüyor. Benfica'nın bu transferden 22 ila 25 milyon euro arası gelir elde etmeyi planladığı ifade ediliyor.
FENERBAHÇE HIZLI HAREKET EDİYOR
Kerem Aktürkoğlu transferinde somut adımlar atmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, süreci kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde transferi birkaç gün içinde resmiyete dökmek istiyor.
BENFICA'DA DİKKAT ÇEKTİ
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 26 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla çıktığı 54 resmi karşılaşmada 16 gol kaydetti, 13 de asist yaparak hücum hattında etkili bir performans sergiledi.