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Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservis belli oldu

Fenerbahçe, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için Benfica ile pazarlık masasında. Sarı-lacivertliler, Portekiz ekibiyle yapılan temaslarda önemli mesafe kaydetti.

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Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservis belli oldu

Portekiz basınından Record'un haberine göre, Fenerbahçe ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi konusunda ileri seviyede görüşmeler yürütüyor. Benfica'nın bu transferden 22 ila 25 milyon euro arası gelir elde etmeyi planladığı ifade ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

FENERBAHÇE HIZLI HAREKET EDİYOR
Kerem Aktürkoğlu transferinde somut adımlar atmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, süreci kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde transferi birkaç gün içinde resmiyete dökmek istiyor.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

BENFICA'DA DİKKAT ÇEKTİ
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz temsilcisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 26 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla çıktığı 54 resmi karşılaşmada 16 gol kaydetti, 13 de asist yaparak hücum hattında etkili bir performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YER ALMADI
Kerem Aktürkoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Benfica'nın Nice ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosunda yer almadı. Bu gelişme, transfer sürecinde Fenerbahçe'nin elini güçlendiren detaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kerem Aktürkoğlu (AA)Kerem Aktürkoğlu (AA)

TRANSFERDE SON DURUM
Fenerbahçe'nin, Kerem Aktürkoğlu için teklifini artırarak Benfica ile anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor. Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde milli oyuncunun yeniden Süper Lig'e dönmesi an meselesi.

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