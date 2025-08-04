Yunus Akgün'den Galatasaray kararı!

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, geleceği hakkında kararını verdi.
G.SARAY'DA KALMAYA KARAR VERDİ
Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirerek sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar veren milli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.
G.SARAY'DA KALMAYA KARAR VERDİ
Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirerek sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar veren milli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.
YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Yapılan görüşmeler sonrasında Barış Alper Yılmaz gibi 2028 yılına kadar sözleşme uzatma konusunda yönetimle anlaşan Yunus Akgün, takımda kalıyor.