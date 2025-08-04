Son Dakika
Şam duyurdu! Suriye-Türkiye İş Konseyi kuruldu YPG'den Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine "öz yönetim" takozu... Şam "katılım" diyor Abdi "ortaklık" istiyor EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK'ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak? TÜİK 2025 yılı temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Bakan Şimşek duyurdu: 44 ayın en düşük seviyesinde CHP'li Rıza Akpolat yasak aşkına düğünü rüşvet fonundan yaptı! Damla Kent projesinde gayrimenkul sertifikası için talep toplama bugün başlıyor!
PODCAST CANLI YAYIN

Yunus Akgün'den Galatasaray kararı!

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, Avrupa'dan gelen teklifleri reddederek takımda kalmaya karar verdi. Yapılan görüşmeler sonrasında Barış Alper Yılmaz gibi 2028 yılına kadar sözleşme uzatma konusunda yönetimle anlaşan Yunus Akgün, takımda kalıyor.

Giriş Tarihi:
Yunus Akgün'den Galatasaray kararı!
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, geleceği hakkında kararını verdi.

G.SARAY'DA KALMAYA KARAR VERDİ

Avrupa'dan gelen teklifleri geri çevirerek sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar veren milli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.

Yunus AkgünYunus Akgün

YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Yapılan görüşmeler sonrasında Barış Alper Yılmaz gibi 2028 yılına kadar sözleşme uzatma konusunda yönetimle anlaşan Yunus Akgün, takımda kalıyor.

Galatasaraydan İlkay Gündoğana mesajGalatasaraydan İlkay Gündoğana mesaj
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'a mesaj

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
TÜİK 2025 yılı temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı! Bakan Şimşek duyurdu: 44 ayın en düşük seviyesinde
YPG'den Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine "öz yönetim" takozu... Şam "katılım" diyor Abdi "ortaklık" istiyor
Borsa İstanbul
EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK'ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?
Avrupa'da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri belli oluyor
Kraliyet sapkınlığı o kitapta ayyuka çıktı! Epstein’ın Prens Andrew sözleri: İkimiz de bağımlıyız
Türk Telekom
İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç ve vasilerine Emine Alangoya'dan suç duyurusu!
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
CHP'li Rıza Akpolat yasak aşkına düğünü rüşvet fonundan yaptı!
Damla Kent projesinde gayrimenkul sertifikası için talep toplama bugün başlıyor!
Emekliye 28 bin 500 lira promosyon! Ağustos ayı kampanyaları açıkladı: Hangi banka ne kadar veriyor?
Meteoroloji’den 39 ile yağış 4 ile sarı kod uyarısı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak için tarih verildi
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
Fenerbahçe'nin orta alan için düşündüğü son yıldızı TAKVİM açıklıyor! Bentancur harekatı
Kim Milyoner Olmak İster'de 104 bin takipçili Habibe teyze 1 milyon TL değerindeki soruyu açmayı başardı! "TDK'ya göre hangisinin içinde geçtiği deyim yoktur" sorusunda çekildi...
Ben Gvir yüzlerce İsrailli yerleşimci ile Mescid-i Aksa’yı bastı! Netanyahu onayıyla yasadışı ayin | Türkiye'den peş peşe kınama
İzmir'de 28 Şubat kafası! Tesettürlü kadınlara “AK Parti Kadın Kolları’ndan mısınız?” sözleriyle sataştı | Sert tepki gecikmedi
Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon
Beşiktaş Mehdi Taremi ile prensipte anlaştı!