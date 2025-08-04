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Fenerbahçe'den Paqueta sürprizi!

Fenerbahçe, West Ham United'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Paqueta için harekete geçti, Teknik Direktör Jose Mourinho da devreye girdi.

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Fenerbahçe'den Paqueta sürprizi!
Savunma hattındaki transfer hamlelerini tamamlayan Fenerbahçe, rotasını orta sahaya çevirdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki 10 numara için oyuncunun menajeriyle ilk temas kuruldu.

PREMIER LİG'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Yeni sezonda Premier Lig'de oynamak istemeyen Paqueta'nın, Al-Nassr ve Flamengo gibi kulüplerden teklifler aldığı, ancak Avrupa'da kalmak istediği öğrenildi. İngiliz Futbol Federasyonu ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle İngiltere'den ayrılma kararı alan Sambacı, farklı bir Avrupa kulübüne sıcak bakıyor.

Lucas PaquetaLucas Paqueta

MOURINHO BİZZAT DEVREYE GİRDİ

Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transfer için bizzat devreye girdi. Portekizli çalıştırıcının, Paqueta'yı ikna etmek adına doğrudan oyuncuyla iletişim kuracağı ve projeyi anlatacağı belirtildi.

Flamengo altyapısından yetişen Paqueta, Avrupa kariyerinde Milan ve Lyon gibi kulüplerin formasını da giydi.

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