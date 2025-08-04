Galatasaray'dan İlkay Gündoğan'a mesaj

Galatasaray'da bir ara alevlenen ve sonrasında buzdolabına kaldırılan İlkay Gündoğan transferi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Önceliği eksik bölgelerini tamamlamaya veren sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcuya "Eylülü bekle" mesajı gönderdiği ortaya çıktı.
34 yaşındaki yıldız, 4-5 milyon euroluk bir maaş teklifini kabul eder ve anlaşma sağlanırsa Manchester City de bonservisini verecek.
Önceliği eksik bölgelerini tamamlamaya veren sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcuya "Eylülü bekle" mesajı gönderdiği ortaya çıktı.
34 yaşındaki yıldız, 4-5 milyon euroluk bir maaş teklifini kabul eder ve anlaşma sağlanırsa Manchester City de bonservisini verecek.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Manchester City formasını 54 kez terleten futbolcu, 5 gol atarken 8 de asist katkısında bulundu.