İmza töreninde Osimhen ve Sane'den Türkçe selam! Galatasaray taraftarlarından "Ederson" talebi | Sözleşmeler imzalandı yeni sezon ürünleri tanıtıldı

Taraftara hitap eden başkan Dursun Özbek, "Son 3 sezonun şampiyonu, göğsünde 5 yıldızlı arması olan takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz ve mutluyuz. Bu başarıda emeği geçen kulüp ve Sportif AŞ yöneticilerimize, Okan hocam başta olmak üzere futbolcularımız, teknik ekibimiz ve çalışanlarımıza büyük bir teşekkür gönderiyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde takımımızı koşulsuz ve sınırsız destek veren siz taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği her zaman daha iyisini yapma gücünü bize verdi." diye konuştu.

Galatasaray, Osimhen ve Sane için imza töreni düzenledi. (AA)

Özbek, önlerinde büyük hedefler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Daha önce yaptığımız gibi Galatasaray'ımızı Avrupa'nın tepesine taşıma görevimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için çok önemli iki transfer yaptık. Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri. Artık sarı-kırmızılı forma için ter dökecek. Yaptığımız hamleler, sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Daha sezonu yeni tamamlamışken yaptığımız bu transferle herkesi şaşırttık, kıskandırdık. Kendisine, 'Galatasaray'a hoş geldin.' diyorum, kulübümüze gösterdiği değer ile güven için teşekkür ediyorum. Victor Osimhen, geçen sezon gösterdiği performansla sadece Galatasaraylıların değil tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Ancak bundan da önemlisi kulübümüz ve taraftarımızla kelimelerle ifade edilemeyecek gönülden bir bağ durdu. Burada olmasında kulübümüzün gösterdiği fedakarlık kadar kendisinin gösterdiği aidiyet duygusunun da çok büyük katkısı var. Dünyanın en önemli kulüplerini reddederek Galatasaray'ımızı tercih etti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

Yeni sezonun başlamasına çok az kaldığını hatırlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Türkiye'nin ilklerini başarmış Galatasaray için şimdi yeni ve daha büyük hedeflerin zamanı. Altıncı yıldızımızın ilk adımı olan 26. şampiyonluğumuz için yola çıkıyoruz. Bunun için çok çalışacağız. Tıpkı 5. yıldızdaki konsantrasyonuz, adanmışlığımız ve birlikteliğimizle 6. yıldıza ulaşacağız, kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz, Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Stadımızda çok yakın zamanda yepyeni başarıları birlikte kutlama dileğiyle yaşasın Galatasaray." diyerek sözlerini tamamladı.