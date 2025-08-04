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Davinson Sanchez'den zam isteği!

Galatasaray, sözleşmesine zam isteyen Davinson Sanchez ile masaya oturacak. Oyuncunun menajeri ile görüşme gerçekleştiren yönetim, yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.

Giriş Tarihi:
Davinson Sanchez'den zam isteği!

Son iki sezonda Galatasaray en başarılı ve en istikrarlı isimlerinden biri olan Davinson Sanchez yeni sezon öncesi de büyük bir güvence.

DAVINSON ZAM İSTİYOR

Ancak Kolombiyalı yıldız özellikle yeni transferlerin maaşlarını baz alarak sözleşmesinde iyileştirme talep ediyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME

Davinson'un menajerinin Lazio maçı öncesinde İstanbul'a geldiği ve bu hafta içinde yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi.

Davinson SanchezDavinson Sanchez

GÜNCEL MAAŞI 3.2 MİLYON EURO

2023-24 sezonunun başında Tottenham'dan transfer edilen ve 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız net 3.2 milyon euro maaş alıyor.

5 MİLYON MAAŞA ÇEKİLECEK

Sanchez garanti ücretinin minimum 5 milyon euro seviyesine çekilmesini istiyor.

Galatasaray yönetiminin Okan Buruk'un en çok güvendiği isimlerden biri olan Kolombiyalı stoperin talebine olumlu yaklaştığı ve kısa sürede imzaların atılacağı belirtiliyor.

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