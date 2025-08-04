Davinson Sanchez'den zam isteği!

Son iki sezonda Galatasaray en başarılı ve en istikrarlı isimlerinden biri olan Davinson Sanchez yeni sezon öncesi de büyük bir güvence.



DAVINSON ZAM İSTİYOR



Ancak Kolombiyalı yıldız özellikle yeni transferlerin maaşlarını baz alarak sözleşmesinde iyileştirme talep ediyor.



MENAJERİYLE GÖRÜŞME



Davinson'un menajerinin Lazio maçı öncesinde İstanbul'a geldiği ve bu hafta içinde yöneticilerle bir araya geleceği öğrenildi.