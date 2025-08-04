Trabzonspor'da Mendy'e Nice talip!

Batista Mendy

Trabzonspor Yönetimi, 24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu için en az 10 milyon Euro bonservis bekliyor. Ancak Fransa basınında yer alan haberlere göre; Nice, Mendy'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Bordo-mavili kulübün bu formüle pek sıcak bakmadığı ifade ediliyor.