Galatasaray'dan KAP bildirimi! Yıldız futbolcu ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk unvanını korumak için hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken, kadroda düşünülmeyen Przemyslaw Frankowski için ayrılık süreci resmiyet kazandı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
FRANKOWSKI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI
2023-2024 sezonunun devre arasında Galatasaray kadrosuna katılan Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılı formayla toplam 15 resmi maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı. Beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Frankowski, teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında yer bulamadı.