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Galatasaray'dan KAP bildirimi! Yıldız futbolcu ayrıldı

Galatasaray, Polonyalı yıldızı Przemysław Frankowski için Rennes ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Polonyalı sağ bek sadece birkaç ay sonra Fransa'ya geri döndü.

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Galatasaray'dan KAP bildirimi! Yıldız futbolcu ayrıldı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk unvanını korumak için hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken, kadroda düşünülmeyen Przemyslaw Frankowski için ayrılık süreci resmiyet kazandı.

Przemysław Frankowski (Takvim Foto Arşiv)Przemysław Frankowski (Takvim Foto Arşiv)

KAP'A BİLDİRİLDİ

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Przemysław Frankowski (Takvim Foto Arşiv)Przemysław Frankowski (Takvim Foto Arşiv)

FRANKOWSKI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

2023-2024 sezonunun devre arasında Galatasaray kadrosuna katılan Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılı formayla toplam 15 resmi maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı. Beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle Frankowski, teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında yer bulamadı.

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