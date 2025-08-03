Trabzonspor taraftarlarından 58. yıl kutlaması

YASEMİN AKINCILAR MİNGUZZİ: "BURADA OLMAK GÜZEL AMA ONSUZ OLMAK KÖTÜ" Mattia Ahmet Minguzzi 'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, sahnede duygusal anlar yaşadı. Destekleri için herkese teşekkür eden anne Minguzzi, "Burada olmak güzel ama onsuz olmak kötü. En başından beri mücadeleye devam ettik. Trabzonspor ve taraftar grupları hep yanımızda oldular. Yarın Trabzon'a gidiyoruz, orada da Sinem Topaloğlu için bir yürüyüşe katılacağız." ifadelerini kullandı.

Sütlüce'de düzenlenen etkinliğe Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat İskender , Minguzzi ailesi ve çok sayıda bordo-mavili taraftar katıldı. Etkinlikte Minguzzi için özel pankartlar açılırken, taraftarlar sık sık onun adını haykırdı.

Murat İskender (AA)

MURAT İSKENDER: "MATTİA AHMET MİNGUZZİ'NİN İSMİNİ SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Mattia Ahmet Minguzzi bizim için çok değerli. İsmini stadımızda yaşatıyoruz, yarın ailesiyle birlikte Trabzon'a gidip Papara Park'ın açılışını yapmak istiyoruz." dedi.

Transfer gündemine de değinen İskender, "Türkiye'de transfer çılgınlığı yaşanıyor. Biz Trabzonspor olarak akılcı hamlelerle, sürdürülebilir bir borç yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Taraftarımızdan desteğini sürdürmesini bekliyoruz." diye konuştu.