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Trabzonspor taraftarlarından 58. yıl kutlaması

Trabzonspor’un 58. kuruluş yıl dönümü İstanbul'da anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Gurbetçi Gençler Taraftar Grubu tarafından düzenlenen organizasyon, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden genç taraftar Mattia Ahmet Minguzzi anısına gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi:
Trabzonspor taraftarlarından 58. yıl kutlaması

Sütlüce'de düzenlenen etkinliğe Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat İskender, Minguzzi ailesi ve çok sayıda bordo-mavili taraftar katıldı. Etkinlikte Minguzzi için özel pankartlar açılırken, taraftarlar sık sık onun adını haykırdı.

YASEMİN AKINCILAR MİNGUZZİ: "BURADA OLMAK GÜZEL AMA ONSUZ OLMAK KÖTÜ"
Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi, sahnede duygusal anlar yaşadı. Destekleri için herkese teşekkür eden anne Minguzzi, "Burada olmak güzel ama onsuz olmak kötü. En başından beri mücadeleye devam ettik. Trabzonspor ve taraftar grupları hep yanımızda oldular. Yarın Trabzon'a gidiyoruz, orada da Sinem Topaloğlu için bir yürüyüşe katılacağız." ifadelerini kullandı.

Murat İskender (AA)Murat İskender (AA)

MURAT İSKENDER: "MATTİA AHMET MİNGUZZİ'NİN İSMİNİ SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ"
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Mattia Ahmet Minguzzi bizim için çok değerli. İsmini stadımızda yaşatıyoruz, yarın ailesiyle birlikte Trabzon'a gidip Papara Park'ın açılışını yapmak istiyoruz." dedi.

Transfer gündemine de değinen İskender, "Türkiye'de transfer çılgınlığı yaşanıyor. Biz Trabzonspor olarak akılcı hamlelerle, sürdürülebilir bir borç yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Taraftarımızdan desteğini sürdürmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Yasemin Akıncılar Minguzzi (AA)Yasemin Akıncılar Minguzzi (AA)

ANDREA MİNGUZZİ: "AHMET KALPLERDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"
Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi de duygusal açıklamalarda bulundu. "Oğlumuzun kalplerde yaşamaya devam edeceğine inanıyoruz. Trabzonspor camiasının desteği bizim için çok değerli. Hayat devam ediyor, biz de her zaman pozitif kalmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Andrea Minguzzi, babalara seslenerek çocuklarla iletişimin önemine vurgu yaptı: "Çocuklara sevgi ve eğitim vermek, onlarla sürekli iletişimde olmak her şeyden önemli."

Trabzonspor taraftarları Sütlüce'ye akın etti (AA)Trabzonspor taraftarları Sütlüce'ye akın etti (AA)

TRABZON'DA ANMA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENECEK
Minguzzi ailesi, etkinlik sonrası Trabzon'a hareket edeceklerini ve burada Sinem Topaloğlu anısına düzenlenecek yürüyüşe katılacaklarını duyurdu. 6 Ağustos'ta Trabzon Meydanı'nda da bir buluşma gerçekleştirilecek.

Trabzonspordan Lukas Cerv atağı!Trabzonspordan Lukas Cerv atağı!
Trabzonspor'dan Lukas Cerv atağı!

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