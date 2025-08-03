Sofyan Amrabat paylaşılamıyor! Bir talibi daha çıktı

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Atalanta, Fiorentina ve Juventus'un transfer listesinde yer alan Sofyan Amrabat için Milan da yarışa dahil oldu. Haberin detaylarında, Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin, 27 yaşındaki yıldızı takımda görmek istediği vurgulandı.
ALLEGRI'DEN AMRABAT ONAYI
Haberde, Massimiliano Allegri'nin Faslı yıldızın oyun tarzına sıcak baktığı ve transferin uygun ekonomik şartlar altında gerçekleşmesi halinde Amrabat'a Milan forması giydirmeye olumlu yaklaştığı belirtildi.
FENERBAHÇE YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin de uzun süredir Sofyan Amrabat'ı transfer listesinde tuttuğu biliniyor. Sarı-lacivertliler, Milan'ın bu hamlesiyle transfer yarışında önemli bir rakip daha kazanmış oldu.