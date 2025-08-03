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Sofyan Amrabat paylaşılamıyor! Bir talibi daha çıktı

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertlilerin gündemindeki Sofyan Amrabat için İtalya’dan yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına göre, Milan da Faslı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için devreye girdi.

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Sofyan Amrabat paylaşılamıyor! Bir talibi daha çıktı

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Atalanta, Fiorentina ve Juventus'un transfer listesinde yer alan Sofyan Amrabat için Milan da yarışa dahil oldu. Haberin detaylarında, Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin, 27 yaşındaki yıldızı takımda görmek istediği vurgulandı.

Sofyan Amrabat (AA)Sofyan Amrabat (AA)

ALLEGRI'DEN AMRABAT ONAYI
Haberde, Massimiliano Allegri'nin Faslı yıldızın oyun tarzına sıcak baktığı ve transferin uygun ekonomik şartlar altında gerçekleşmesi halinde Amrabat'a Milan forması giydirmeye olumlu yaklaştığı belirtildi.

Sofyan Amrabat (AA)Sofyan Amrabat (AA)

FENERBAHÇE YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin de uzun süredir Sofyan Amrabat'ı transfer listesinde tuttuğu biliniyor. Sarı-lacivertliler, Milan'ın bu hamlesiyle transfer yarışında önemli bir rakip daha kazanmış oldu.

Sofyan Amrabat (AA)Sofyan Amrabat (AA)

TRANSFERDE KIRAN KIRANA REKABET
İtalyan basını, Amrabat için önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerinin hızlanacağını belirtirken, oyuncunun da Avrupa'da kalmak istediği biliniyor. Ancak Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hedefi ve Jose Mourinho faktörü, transfer yarışında sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.

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