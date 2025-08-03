Sofyan Amrabat paylaşılamıyor! Bir talibi daha çıktı

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Atalanta, Fiorentina ve Juventus'un transfer listesinde yer alan Sofyan Amrabat için Milan da yarışa dahil oldu. Haberin detaylarında, Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin, 27 yaşındaki yıldızı takımda görmek istediği vurgulandı.